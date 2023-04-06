قناة النهار تصريحات الرئيس “عبد المجيد تبون” للجزيرة بودكاست بقلم قناة النهار نشر في 06 أفريل 2023 - 15:41 شارك غرِّد أرسل 116 0 تصريحات الرئيس “عبد المجيد تبون” للجزيرة بودكاست إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Dfq3L اقرأ أيضا ماريا زدام : "أنا ممثلة ولست صانعة محتوى" قناة النهار 03 أفريل شاهد .. أمن سعيدة يطيح بشخص يمارس السحر و الشعوذة بمحلّه التجاري قناة النهار 21 مارس مليار ونصف في 6 أيام.. شباب عين الملح بالمسيلة يصنعون ملحمة لإنقاذ إبنهم من السرطان قناة النهار 30 مارس مع النابلسي / المفهوم الحقيقي للشباب قناة النهار 24 مارس بلماضي: غامرت باللعب بدفاع جديد قناة النهار 28 مارس أجواء ربيعية بإمتياز.. شاهد التفاصيل قناة النهار 27 مارس فاسألوا: رمضان شهر الرحمة قناة النهار 25 مارس التعديل الحكومي .. وزراء جدد لتجسيد تطلعات المواطن وإلتزامات الرئيس تبون قناة النهار 17 مارس فرقة الداي تكشف عن ألبومها الجديد الذي سيرى النور هذا العام قناة النهار 02 أفريل الوادي / الاطاحة بشبكة مختصة في نقل الكيف المعالج بالدراجات النارية قناة النهار 21 مارس