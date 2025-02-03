تصريحات السفراء عقب تسليم أوراق إعتمادهم للرئيس تبون

أجمع السفراء، الذين قدموا أوراق إعتمادهم لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، على رغبة بلدانهم في تقوية العلاقات مع الجزائر.

وأكد سفير روسيا الإتحادية لدى الجزائر، أليكسي سولوماتين، عقب تقديم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن هدفه هو بذل كل الجهود لتعميق علاقات روسيا مع الجزائر.

وأورد السفير، في تصريح صحفي: “لقد سلمت أوراق الإعتماد لرئيس الجمهورية الجزائرية.. الجزائر دولة صديقة بالنسبة لنا”.

وأكد السفير الروسي، إتخاذ كل الخطوات الممكنة وبذل الجهود لتطوير هذه العلاقات وتعميقها في مختلف المجالات.

فيما قالت سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية، غير تروديس نسونغ نغونغ نسوغا، عقب تسليم أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية: “غينيا الاستوائية لا تزال تعمل مع الجزائر. لتقوية التعاون في إطار حوار جنوب جنوب”.