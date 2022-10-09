قناة النهار تصريحات الشارع الجزائري حول قرار السماح بإستيراد السيارات اقل من 3 سنوات بقلم قناة النهار نشر في 09 أكتوبر 2022 - 23:12 الجزائر شارك غرِّد أرسل 8 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7epeo الجزائر اقرأ أيضا حكاية نجاح: سامية من فقيرة إلى صاحبة مشروع كبير.. والبداية بـ110 دج فقط قناة النهار 21 سبتمبر ترحيل العائلات القاطنة بالمسجد العتيق لإعادة ترميمه بسور الغزلان قناة النهار 08 أكتوبر لعمامرة : توحد الفصائل الفلسـ.ـطينية قاعدة قوية لتوحيد الصف العربي قناة النهار 09 أكتوبر فاسألوا : بادروا بالأعمال قناة النهار 28 سبتمبر فاسألوا: حب النبي صلى الله عليه وسلم قناة النهار 05 أكتوبر حالة وفاة، سيارات تحت الماء و إجلاء العديد من الناس..مخلفات فياضانات برج بوعريريج قناة النهار 05 أكتوبر صريح جدا: "أكتوبر الوردي".. هذه هي أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عند الجزائريين قناة النهار 04 أكتوبر الوزير الأول : من أجل سلامة الأشخاص و الممتلكات.. قطب جزائي وطني لمكافحة مختلف الجرائم قناة النهار 03 أكتوبر فاسألوا: فضل التنافس في الأجر قناة النهار 26 سبتمبر في ظل ارتفاع حوادث المرور.. أصحاب مراكز تكوين السائقين يطالبون بإلزامية التكوين قناة النهار 29 سبتمبر