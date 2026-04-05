تصريحات المدعي الفرنسي لمكافحة الإرهاب لقناة “فرانس أنفو”: تهجم يائس على الجزائر

على إثر الحوار الذي أدلى به المدعي الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب، أوليفييه كريستان، لقناة “فرانس أنفو”. أوضح مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية لـ وكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، أن المدعي الفرنسي تطرق، بشكل عابر وغير مسؤول ومتهور، إلى الجزائر. في إطار إجراءات مفتوحة تتعلق بإرهاب الدولة.

وأكد المصدر نفسه أن “هذا الاتهام غير المبرر لا يمكنه طبعا إلا أن يثير الاستنكار والازدراء”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاتهام “مدان لما هو عليه في الحقيقة: تهجم يائس على بلد الجزائ. إذ يسعى سياق فرنسي متهالك إلى البحث عن كبش فداء ومتنفس لمواجهة كل التحديات التي تعصف بفرنسا، والتي تعجز عن تجاوزها”.