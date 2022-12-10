قناة النهار تصريحات بعض الجزائريين الذين أدّوا صلاة الإستسقاء بقلم قناة النهار نشر في 10 ديسمبر 2022 - 13:31 صلاة الاستسقاء شارك غرِّد أرسل 57 0 تصريحات بعض الجزائريين الذين أدّوا صلاة الإستسقاء إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7JHQZ اقرأ أيضا أبرز ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني قناة النهار 28 نوفمبر فرقة البياري بقسنطينة تُطيح بشبكة إجـ ـرامية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات الصلبة والمهلوسات قناة النهار 02 ديسمبر بومرداس : توقيف شخصين وحجز كميات معتبرة من مادة " التشوتشنة " ببودواو قناة النهار 22 نوفمبر الإبل بالجزائر.. ثروة إقتصادية طبيعية مجانية تذهب خيراتها هباء قناة النهار 07 ديسمبر طالع هابط: بغرض إصلاح الخلل السلطات المحلية لواد سوف تغرق بيوت المواطنين بالمياه القذرة قناة النهار 01 ديسمبر تركيب مضخة الأنسولين.. أمل وحياة جديدة لمرضى السكري قناة النهار 27 نوفمبر "نسيمة جعفر باي وميستر إيكس يقصـ.ـفان يحيى طبيش على المباشر.. "عايش حياة مزيفة قناة النهار 24 نوفمبر سوق أهراس: الدوبارة البسكرية .. سيدة الأطباق التقليدية المفضلة في فصل الشتاء قناة النهار 01 ديسمبر الدرك يداهم مذبـ.حـا سريا للدواجن بوادي تليلات ويحجز 5 قناطير بوهران قناة النهار 01 ديسمبر دلال خير/ أمّ تطلب المساعدة من أجل علاج أبنائها الذين نجوا من الموت مرّات عديدة.. ترقبوها قناة النهار 01 ديسمبر