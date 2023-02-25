قناة النهار تصريحات بعض ركاب الحافلة التي تعرضت لحادث مرور مأساوي بتيكجدة بقلم قناة النهار نشر في 25 فيفري 2023 - 22:40 الجزائر شارك غرِّد أرسل 194 0 رابط دائم : https://nhar.tv/cif1X اقرأ أيضا كوثر أوعلال تكشف ما قالته للرئيس تبون خلال تتويجها وتبعث برسالة له قناة النهار 19 فيفري دلال خير: إلياس.. من ذوي الإحتياجات الخاصة عجزت عائلته عن توفير أبسط حاجياته قناة النهار 17 فيفري أمن: الحماية المدنية الجزائرية .. سواعد سباقة لمساعدة الدول المتضررة قناة النهار 06 فيفري رحلة البحث عن كيس الحليب تتواصل رغم المجهودات الرامية لحل الأزمة قناة النهار 17 فيفري أجواء حارة نسبيا طيلة نهار اليوم بهذه المناطق قناة النهار 20 فيفري الإتحاد الإفريقي / لعمامرة يشارك في الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي قناة النهار 15 فيفري جيجل : إستقبال ما لا يقل عن 30 شخص مدمن بالمركز الوسيط لعلاج المدمنين قناة النهار 05 فيفري لحظة تسليم الكأس والميداليات الذهبية للمنتخب السنغالي قناة النهار 05 فيفري أجواء شتوية وثلوج بداية من الغد بهذه المناطق قناة النهار 23 فيفري رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" يستقبل سفير باكستان المنتهية مهامه بالجزائر قناة النهار 09 فيفري