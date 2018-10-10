تصريحات بلماضي تدفع “محرز” و “بونجاح” لتقديم الأفضل !

تصريحات بلماضي يوم أمس الثلاثاء في الندوة الصحفية التي أجراها في “سيدي موسى” من شأنها أن تمنح كل من “محرز” و”بونجاح” ثقة كبيرة قبل مواجهة البنين.

الناخب الوطني، يريد من لاعبيه تقديم مباراة كبيرة ضد منتخب البنين بعد غد الجمعة في ملعب “مصطفى تشاكر”.

كما أكد على ضرورة تقديم أداء راق ومثالي، ويثق كثيرا في محرز وبونجاح لقيادة خط هجوم المنتخب.

بونجاح الذي يعتبر الرقم واحد في نادي السد وصاحب الهدف الوحيد للخضر ضد “غامبيا” يريد تسجيل المزيد مع الخضر.

والعودة إلى “تشاكر” ستكون بداية عهد جديد بالنسبة لرفقاء “محرز” الذي يريد التألق مع المنتخب والرد على النقاد بطريقته الخاصة.