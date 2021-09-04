تصريحات بلماضي تطيح بمدير الشباب والرياضة لولاية البليدة

ألقت التصريحات الأخيرة للناخب الوطني جمال بلماضي بخصوص أرضية ملعب “مصطفة تشاكر، بضلالها على مديرية الشباب والرياضة لولاية البليدة.

وكشفت مصادر “النهار”، عن إقالة مدير الشباب والرياضة لولاية البليدة، كمال ناصري، بسب الحالة المزرية التي آلات إليها أرضية ملعب “مصطفى تشاكر”.

وأضافت مصادرنا، أنه تم تعيين ساعد زوقاري، مدير جديد للشباب والرياضة بالبليدة، خلفا لكمال ناصري.

يذكر أن الناخب الوطني جمال بلماضي، أبدى غضبه الشديد الوضعية الكارثية التي كانت عليها أرضية ملعب “مصطفى تشاكر”، خلال مواجهة جيبوتي، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.