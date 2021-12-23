تصريحات حليلوزيتش تُثير الغضب في المغرب والجامعة الملكية ترد !

يبدو أن تصريحات المُدرب البوسني للمُنتخب المغربي “وحيد حاليلوزيتش” لن تمر مرور الكرام في المغرب.

وعقد التقني البوسني اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا قال فيه أن المنتخب المغربي لا يملك تاريخا كبيرا في الكرة الافريقية كما أضاف أن النتائج التي حققها مع المغرب لم يحققها أي مُدرب قبله.

هذا التصريح دفع الجامعة الملكية المغربية تُسارع للرد على مدربها حيث نشر موقع كووورة العربي تصريحات لمصدر مسؤول قال فيها:”ليعلم السيد وحيد أن الكرة المغربية توجت باللقب القاري قبل 4 عقود، ومنتخب المغرب أول من عبر حاجز دور المجموعات في كأس العالم، عام 1986، بين جميع المنتخبات الإفريقية والعربية”.

كما أردف:”شارك المغرب 5 مرات في المونديال، ويملك عددا من اللاعبين المتوجين بالكرة الذهبية الإفريقية، وهذا تاريخ كبير لا يحتاج لشهادة حليلوزيتش”.

وأضاف:”تأهل المغرب بالعلامة الكاملة، تم لأنه خاض كل مبارياته على أرضه.. والمركز الـ28 عالميا ليس أفضل إنجاز في تاريخ الأسود، حيث بلغوا في عام 1998 الترتيب العاشر عالميا”.

وختم:”كما أنه استفاد من خوض جميع ودياته داخل المغرب، وهو ما لم يُتح لمدرب آخر غيره، وما كان عليه أن يوجه هذه الإهانة لتاريخ الكرة المغربية”.