تصريحات رئيس الوزراء الكندي حول المهاجرين تثير ضجة

تعرض رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، لانتقادات شديدة بعد زعمه أن كيبيك لديها حاليًا القدرة على استقبال 112 ألف مهاجر سنويًا.

في مقابلة نهاية العام مع The Canadian Press ، كرر ترودو هذا الرقم في رده على سؤال حول هذا الموضوع. حيث قال “تتمتع كيبيك حاليًا بالقدرة الكاملة على استقبال 112 ألف مهاجر سنويًا”.

وقد اتهمت الكتلة والمحافظون في كنداّ، جاستن ترودو، بالتدخل في قرار كيبيك لوضع حدود الهجرة الخاصة بها.

وقال “إنني لم أعرض أرقاما عن كيبيك. أدركت أن كيبيك لديها القدرة على زيادة عتبات الهجرة إذا أرادت ذلك. تتمتع سلطات كيبيك بهذه الصلاحيات لأننا ندرك أهمية كيبيك في حماية اللغة الفرنسية وأمة كيبيك”.

وكان الصحفيون من الصحافة الكندية قد لفتوا انتباهه للتو إلى الفجوة بين رقم 112000 مهاجر. وعتبة 50.000 و 70.000 التي تم ذكرها على التوالي، في الحملة الانتخابية الإقليمية، من قبل حكومة فرانسوا ليغولت.

وأوضح رئيس الوزراء النتائج التي توصل إليها بالإشارة إلى الاتفاقية المبرمة بين كيبيك وأوتاوا بشأن الهجرة. والتي، حسب قوله، تمنح كيبيك جميع الأدوات اللازمة لاستقبال 112000 مهاجر.

ومع ذلك ، فسرت المعارضة الرسمية من حزب المحافظين تصريحات رئيس الوزراء على أنها توجيه.

يقول ترودو: “يمكن أن يكون لدينا ما يصل إلى 112000 مهاجر في كيبيك”. تقول حكومة كيبيك: “لا. لقد حسبنا أنه من أجل الترحيب بالمهاجرين بشكل صحيح، فإن الرقم الصحيح هو 50.000”.