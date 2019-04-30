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تصريحات “زيدان” تُعجّل برحيل “غاريث بايل” !

الرياضة
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تصريحات “زيدان” تُعجّل برحيل “غاريث بايل” !
بقلم أمير بهلول

سيكون مستقبل الويلزي “غاريث بايل” خارج أسوار البيرنابيو الموسم المقبل، بعد تصريحات “زين الدين زيدان” الأخيرة.

حيث انتقد “زيزو” وبشدة أداء “غاريث بايل” لأول مرة أمام الجميع، وأكد “زيزو” أن عقل “الويلزي” ليس مع الفريق.

حيث قال “زيدان”: “لا أعرف إذا كان غاريث بايل يركز على ريال مدريد وعلى أدائه فوق أرضية الميدان، وعليكم أن تسألوه”.

في حين رد عليه وكيل أعمال نجم “توتنهام” السابق قائلا: “غاريث ملتزم 100% مع ريال مدريد”.

يذكر أن المدرب الفرنسي أكد أن هذه الصائفة ستشهد ثورة في تشكيلة “ريال مدريد” الذي يعاني من سوء النتائج في هذا الموسم.


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