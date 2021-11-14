تصريحات سفير بنغلاديش بعد تسليم أوراق اعتماده للرئيس تبون

تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بمقر رئاسة الجهورية، أوراق اعتماد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، محمد زولكار ناين.

وفي تصريح له للصحافة عقب الاستقبال، قال سفير جمهورية بنغلاديش: “قدمت اليوم أوراق اعتمادي لرئيس الجمهورية، وتحدثنا في العديد من القضايا التي تهم البلدين”.

وأضاف السفير، أن “العلاقات بين البلدين ممتازة ومتميزة، ومهمتي العمل على تعزيزها وتوطيدها بالعمل سويا”، مؤكدا أنه تلقى “دعما وتشجيعا من طرف رئيس الجمهورية على العمل في هذا الاتجاه”.