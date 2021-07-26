تصريحات سليماني تصنع الحدث في البرتغال

صنعت تصريحات الجزائري إسلام سليماني بعد نهاية مباراة فريقه “ليون” أمام “سبورتينغ لشبونة” الحدث في البرتغال، فالجميع أبدى امتتنانه الكبير لـ “السوبر سليم” حتى أن جماهير “سبورتينغ” أكدت أن أبواب الفريق مفتوحة دائما له.

وتداولت مختلف الصحف البرتغالية تصريحات “سليماني” خاصة عندما تم لمح لإمكانية عودته لـ “سبورتينغ لشبونة”، أين صرح السوبر سليم قائلا: “العودة لسبورتينغ لشبونة؟ لم لا لكن في الوقت الحالي أعتقد أنهم يمتلكون فريقا رائعا ومدرب جيد”.

يذكر أن النجم الجزائري سبق له وأن حمل ألوان سبورتينغ لشبونة وقاده للفوز بالألقاب كما أنه كان هداف الفريق الأول.