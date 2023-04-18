تصريحات شيرين رضا تثير ضجة: فرحت بوفاة والدي

كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا، عن سعادتها بوفاة والدها بسبب معاناته لمدة 10 سنوات كاملة من مرض تسبب له في آلام كبيرة.

وقالت إنها كانت تتمنى لو ظل والدها على الحياة ولكن بنفس الوقت طلبت له من الله الرحمة. وأضافت: «كنت موجوعة لأنه كان محبوس جوه جسم خلاص خلص».

وأضافت شيرين رضا، خلال الجزء الثاني من حوارها لبرنامج «أنا والقناع»: «فرحت بوفاته عشان ارتاح. كان صعبان عليا، أنا كنت بحبه فوق ما أي حد يتخيل. قعد 10 سنين تعبان ومريض، كنت موجوعة لأنه كان محبوس جوه جسم خلاص خلص. مش قادر ياكل ولا يشرب ولا يدخل الحمام».

وأوضحت أنها دعت إلى الله بأن يرحمه، معقبة: «دعيت ربنا يرحمه، مش عايزاه يمشي. وفي نفس الوقت كنت عاوزة ربنا يرحمه، بس مينفعش الاثنين مع بعض. فكان نفسي يترحم من إللي هو فيه بأي طريقة».

وأشارت «رضا» إلى أن والدها الراحل، كان شخصاً لا يُعوض. إذ كان يتحدث معها منذ صغرها عن كيفية التفكير واستخدام المنطق، موضحة أن أهم ما كان يميزه هو أن شخص متفهم لكل شيء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption