تصريحات صادمة لآمبر هيرد بعد خسارة قضيتها ضد جوني ديب
فاجأت الممثلة آمبر هيرد متابعيها مؤخراً، بعدما أدلت بتصريح صادم، خلال حلقة استضافتها على قناة NBC.
وأكدت بمجرد سؤالها عن جونى ديب أنها ما زالت تحبه، وكانت تحبه من أعماق قلبها. وفعلت كل شيء من أجل إنجاح علاقتهما، وألا تصل لما وصلت إليه.
وأضافت آمبر هيرد “فعلت وقلت أشياء فظيعة طوال علاقتي بجوني ديب وفي بعض الأحيان أكاد لا أتعرف على نفسي”.
واعترفت هيرد بأنها “فعلت وقالت أشياء فظيعة طوال علاقتها”، وأضافت “لقد تصرفت بشكل فظيع”.
وكشفت خلال مقابلتها أنه في الأيام التي سبقت المحاكمة. كان عليها أن تمشي بجوار عدد كبير من مؤيدي ديب في طريقها إلى المحكمة. وهم يحملون لافتات تهينها بعبارات مثل “الموت لأمبر”.
وقالت إن قاعة المحكمة كانت مليئة بمؤيدين مفعمين بالحيوية لشخصية ديب “Pirates of the Caribbean”.
وأوضحت “هذا كان أكثر شيء مذل وفظيع مررت به على الإطلاق”.
وتابعت “لم أشعر قط بمزيد من الابتعاد عن إنسانيتي. شعرت بأنني أقل من إنسان”.
وعندما سُئلت عما إذا كانت تعتقد أن محاميي ديب أفضل من محاميها. قالت هيرد إن محاميه “قاموا بعمل أفضل في صرف انتباه هيئة المحلفين عن القضايا الحقيقية”.
طالع أيضا:
4 سيناريوهات محتملة لنهاية محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد
تصل اليوم الثلاثاء القضية التي رفعها الممثل الأميركي جوني ديب على طليقته الممثلة آمبر هيرد، بتهمة التشهير، إلى نهايتها.
وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي كبير، ونالت حصة الأسد من المشاركة والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
أول الاحتمالات لنتيجة هذه القضية، أن يخرج جوني ديب منتصرا، ويُبرأ من التهم التي وجهتها له آمبر هيرد. بأنه “عنيف”، ويُحكم له بالحصول على نحو 50 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يقاضي به ديب زوجته السابقة.
وعلق خبير في هذا المجال على سؤال بشأن ما الذي سيحدث إذا لم تتمكن هيرد من دفع هذا المبلغ. وقال ديفيد بانكس لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “ستدخل (هيرد) في مختلف أنواع المشاكل، وستخوض مفاوضات حول كيفية دفعها على مدار الوقت”.
وأشار إلى أنه في حالات مماثلة، يقبل الكثيرون على إعلان إفلاسهم. مضيفا: “لا يوجد الكثير من الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من المال”.
قد تحكم هيئة المحلفين لصالح هيرد، وحينها سيثبت أن ديب مذنب بارتكاب أعمال عنف منزلي. وفي هذه الحالة، يمكن للمحكمة أن تحكم لهيرد بالحصول على نحو 100 مليون دولار كتعويض. وهو المبلغ الذي حددته كتعويض من زوجها السابق.
قد يكون هناك خيار ثالث، وهو أن يتم التوصل لحكم لصالح أحد الممثلين، لكن مع إلغاء التعويضات المالية.
يجب أن يتوصل المحلفون السبعة إلى قرار بالإجماع. وفي حالة عدم قدرتهم على القيام بذلك، يمكن اعتبار المحاكمة باطلة. ويصبح الأمر متروكا للطرفين، للتوصل إلى اتفاق والبدء بمحاكمة جديدة.
كما هو الحال مع أية قضية مدنية، فإن هناك فرصة للاستئناف. وفي هذا الصدد، أعرب بانكس عن اعتقاده بوجود “احتمال كبير” للاستئناف.
وأضاف: “أظن أنه سيكون هناك استئناف، فهناك الكثير على المحك. سمعة ومهن اثنين من نجوم السينما الكبار”.
وفي حديثه تحديدا عن نجم سلسلة أفلام “قراصنة الكاريبي”. قال: “هذا ضار جدا بسمعته وقابليته للتسويق، لذلك سأفاجأ إذا حكمت هيئة المحلفين ضده بأنه سيترك الأمر لهذا الحد”.
طالع أيضا:
في الجلسة الختامية.. تسريحة أمبر هيرد تحمل رسالة مبطنة!
ظهرت النجمة العالمية أمبر هيرد، في المرافعة الختامية لمحاكمتها ضد طليقها الممثل الأميركي جوني ديب، بتسريحة شعر “خاصة” تحمل رسالة مبطنة.
وبدأت المرافعة الختامية للطرفين، الجمعة، بعد ستة أسابيع من المحاكمة المثيرة للجدل.
كما تنتهي المحاكمة التي شدت الولايات المتحدة والعالم مساء الجمعة.
وخلال الجلسة الختامية، سلطت الكاميرا عدستها على هيرد وهي جالسة بتسريحة شعر مميزة.
وظهرت هيرد بتسريحة شعر معقودة تمتد على طرفي الرأس، تشبه “هالة” الملائكة، وفقا لوصف المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتمثل الهالة، التي قد تشبه كذلك إكليل السلام الذي ارتداه الإغريق، البراءة، وهي الرسالة التي أرادت هيرد إيصالها في الجلسة الأخيرة.
ووفقا للخبراء، فإن آمبر هيرد استخدمت أساليب ذكية للتقرب من هيئة المحلفين والقاضي. حيث أزاحت شعرها إلى اليسار، خلال إدلائها بالشهادة، حتى يتسنى لهيئة المحلفين رؤية وجهها بالكامل.
وتدور في الولايات المتحدة منذ شهر أفريل، محاكمة آمبر هيرد، بتهمة التشهير بجوني ديب، والتي كشفت يوما بعد يوما، أسرارا صادمة حول العلاقة المثيرة للجدل.
وبدأت أزمة جوني ديب عندما اتهمت زوجته السابقة أمبر هيرد بالإساءة إليها وضربها. حيث نشرت هيرد عام 2020 مقالا في واشنطن بوست، قالت فيه إنه كان يسيء معاملتها.
وقرر ديب مقاضاة هيرد بسبب مقالها الذي أثار ضجة واسعة، وسبب له مشاكل في عمله كممثل، متهما إياها بالتشهير.