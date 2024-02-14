تصريحات صادمة لمهرب مغربي تم القبض عليه من طرف الجيش

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن. خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 35 تاجر مخدرات منهم واحد من جنسية مغربية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تم القبض على المغربي ببشار. وبحوزته (207) كيلوغرام من الكيف المعالج وسلاح ناري.

وأدلى المهرب المغربي المدعو عبد الغاني شنة بعد توقيفه بتصريحات حصرية. حيث قال فيها “الشباب المغربي يقوم بتهريب المخدرات بسبب الظروف الاجتماعية القاهرة”.

وأضاف المهرب المغربي “الشباب المغربي يقوم بتهريب المخدرات بسبب تفشي الفقر والبطالة”.

وأضاف المهرب المغربي “المخزن والمخابرات المغربية ضالعون و متواطئون في إنتاج المخدرات وتهريبها نحو الجزائر”.