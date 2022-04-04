تصريحات صادمة وعنصرية.. مارين لوبان تتطاول مجددا على الإسلام والمسلمين

هددت المتطرفة الفرنسية، مارين لوبان، المسلمات بمنع لبس الحجاب في الأماكن العامة إذا أصبحت رئيسة لفرنسا.

وقالت لوبان اليوم الاثنين، لدى حلولها ضيفة على RMC و BFMTV “أريد أن أمنع لبس الحجاب في الأماكن العامة. في الحقيقة أنا أمدد قانون حظر لبس الحجاب في المدرسة حتى لا يؤثر على المجال العام بأكمله”.

وأضافت متطاولة على الدين الإسلامي “ما أريده هو محاربة الإسلاميين. الإسلام عقيدة تدمر حضارتنا، يريدون فرض الشريعة وتمزيق كل ما نحن عليه في الواقع. لا أريد أن أترك هذه الأيديولوجية تنتشر”.

وقد حددت مرشحة الحزب الوطني الجمهوري الفرنسي بعض الإجراءات التي تريد تنفيذها إذا فازت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. والتي ستجرى الجولة الأولى منها يوم الأحد.

وعادت لوبان إلى الخطوط الرئيسية لبرنامجها وعلى وجه الخصوص اقتراحها. بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على 100 منتج فرنسي يوميًا ، من أجل استعادة القوة الشرائية للعائلات.

كما عادت إلى الوضع في أوكرانيا حيث تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب بعد اكتشاف جثث مدنيين في شوارع بلدة بوتشا.

وعن الصناعة النووية الفرنسية قالت لوبان ” لم نعد قادرين على تدفئة جميع الفرنسيين بشكل صحيح. لهذا السبب أقول إن التصويت في 10 و 24 أفريل لن يحدد السنوات الخمس المقبلة فحسب. بل سيحدد الخمسين عامًا القادمة لأن لدينا تخصصًا خيارات إستراتيجية يجب القيام بها اليوم من حيث إعادة التصنيع والاستقلال الغذائي”.

سلة من 100 منتج لن تكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة

“أرغب في إنشاء سلة من 100 منتج تكون خالية من ضريبة القيمة المضافة. وهذا يعني إلغاء ضريبة القيمة المضافة على 100 من الضروريات الأساسية. في الداخل، سيكون هناك ملح، فلفل، زيت، خبز، باستا، حفاضات أطفال. وأقوم بإزالة ضريبة القيمة المضافة طالما أن التضخم أعلى بمقدار نقطة واحدة من النمو. أعتقد أن هذا أمر أساسي. وهذا التضخم ليس نتيجة الحرب في أوكرانيا. سيؤدي هذا إلى تفاقم التضخم ، لكنه قبل كل شيء نتيجة لسياسة اقتصادية سيئة للغاية”.