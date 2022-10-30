قناة النهار “تصريحات ضحايا حادث مرور المدية..”كان يمشي فوق ال100 بقلم قناة النهار نشر في 30 أكتوبر 2022 - 14:34 المدية شارك غرِّد أرسل 242 0 “تصريحات ضحايا حادث مرور المدية..”كان يمشي فوق ال100 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/t8PM9 اقرأ أيضا أحوال جوية : استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة.. التفاصيل قناة النهار 24 أكتوبر والي تيارت يسأل مسؤولي مصنع "هيونداي" علاه سائق طاكسي يختار سيارة أكسنت ؟ قناة النهار 27 أكتوبر إنخفاض سعر الدجاج بأكثر من دج للكيلوغرام الواحد بعد شهر من الإرتفاع في البليدة قناة النهار 11 أكتوبر طالع هابط: بعد بث الحالة الكارثية لسكنات عدل بخميس مليانة.. السلطات تتحرك قناة النهار 23 أكتوبر لعمامرة: نعول على مساهمة الجميع في قمة الجزائر لتحقيق الإضافة في العمل المشترك قناة النهار 29 أكتوبر مشاهد رائعة لملعب براقي من الداخل قبل آخر الروتوشات قناة النهار 24 أكتوبر الوزير الأول: نحن مرتاحون من النتائج المحققة لمجموعة العمل المختلطة التي مكنتنا من إسترجاع 24 جمجمة قناة النهار 10 أكتوبر toutes options: الإخوة لكحل أبطال المستقبل في رياضة الموتوكروس قناة النهار 15 أكتوبر صريح جدا: هذا هو أصعب موقف تعرض له الجزائري في حياته ..! قناة النهار 13 أكتوبر بعد فيات ورونو .. هيونداي بقدرة إنتاج 70 ألف سيارة في السنة قناة النهار 28 أكتوبر