تصريحات “فاشية” و”متعصبة” للرئيس الأمريكي السابق “ترامب” بشأن المهاجرين

أثارت تصريحات دونالد ترامب ضد المهاجرين ردود فعل كبيرة يوم الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول في الولايات المتحدة. حيث أدان البيت الأبيض خطابا “يردد” خطاب “الفاشيين”.

وقال الرئيس الأمريكي السابق خلال اجتماع السبت في نيوهامشاير، “إن المهاجرين يسممون دماء أمريكا”. مهاجما سياسة الحزب الديمقراطي تجاه المهاجرين.

وقال الملياردير الجمهوري الذي يأمل في إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024: “إنهم يسممون مؤسسات الطب النفسي والسجون”. و”يأتون بأعداد كبيرة إلى بلادنا” من “جميع أنحاء العالم”.

كما رد المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، بالتأكيد على واجب القادة في “توحيد البلاد” و”عدم تقسيمهم بالكراهية والقسوة”.

وأضاف: “ترديد الخطاب البشع للفاشيين العنيفين والمتعصبين للبيض. والتهديد بقمع أولئك الذين يختلفون مع الحكومة. يعد اعتداءات خطيرة على كرامة وحقوق جميع الأميركيين، وعلى ديمقراطيتنا، وجمهورنا الأمني”.

وفي الماضي، سبق لدونالد ترامب أن صرح بأن أزمة الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك “تسمم دماء بلادنا”.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، شبّه خصومه السياسيين بـ”الحشرات”. ثم اتهمه فريق حملة جو بايدن بـ”تقليد اللغة الاستبدادية لأدولف هتلر وبينيتو موسوليني”.

إن الخطاب العنيف المتزايد لدونالد ترامب، الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. يضع قادة حزبه في وضع غير مريح للغاية.

كما هاجم حاكم ولاية نيوجيرسي السابق على شبكة سي إن إن يوم الأحد قائلاً: “دونالد ترامب سم لنظامنا السياسي”. “لا يمكننا التغلب على جو بايدن بشخص يتحدث بهذه الطريقة عن المهاجرين”.