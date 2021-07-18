تصريحات “محرز” تصنع الحدث في مانشستر سيتي !

كشفت مصادر صحفية إنجليزية، أن تصريحات النجم الجزائري “رياض محرز” الأخيرة حول بقاءه في صفوف “مانشستر سيتي” وأيضا كونه أقوى فريق في العالم في الفترة الأخيرة قد أثارت إعجاب مسؤولي الفريق الإنجليزي.

وفي تقرير مطول نشره موقع “سيتي إكسترا” وأيضا “مانشستر إيفنينغ” فإن مسؤولي “مانشستر سيتي” قد تفاجؤوا من هذه التصريحات وأبدوا إعجابهم الكبير بما قاله “رياض محرز”، وستتقدم إدارة الفريق بعرض للجزائري من أجل تمديد عقده.

يذكر أن “محرز” كان قد أكد في العديد من المناسبات أنه لا يرغب في مغادرة السيتي ويريد الاعتزال في الدوري الإنجليزي ومع ذات الفريق.