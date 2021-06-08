تصريحات “محرز” تُبعثر أوراق “أرتيتا” !

كشفت مصادر صحفية إنجليزية، أن تصريح “رياض محرز” الأخير حول إمكانية رحيله من “مانشستر سيتي” أو البقاء في الفريق جعل مدرب أرسنال، “أرتيتا” في حيرة، خاصة أنه كان يريد بشدة التعاقد مع النجم الجزائري في الميركاتو الصيفي.

وكان “أرتيتا” قد أخبر إدارة النادي، أنه سيسمح بمغادرة “أوديغارد” وعودته لـ “ريال مدريد” دون القيام بمحاولات من أجل ضمه وذلك للتعاقد مع النجم الجزائري “رياض محرز“، غير أن تصريحات قائد الخضر التي أكد فيها ولاءه لفريقه السيتي، جعلت مدرب “الغانرز” يُعيد حساباته.

يذكر أن النجم الجزائري مطلوب بقوة في الميركاتو الصيفي الحالي وذلك من طرف كبار الأندية الأوروبية يتقدمهم نادي “برشلونة” الإسباني الذي اجتمع مع وكلاء “رياض محرز” الأسبوع الماضي.