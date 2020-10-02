تصريحات مفاجئة لماكرون عن الإسلام: “ديانة تعيش أزمة وسنحارب المتطرفين”

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الدين الإسلامي يعيش أزمة في كل بقاع العالم

وحسب التصريحات التي تناقلتها وسائل اعلامية فرنسية، قال ماكرون إن أزمة الإسلام عميقة ومرتبطة بالتوترات بين الأصولية والمشاريع الدينية والسياسية.

وهاجم إيمانويل ماكرون “الانفصالية الإسلامية” بشكل خاص، وقال إن هذه الأزمة تؤثر على فرنسا أيضا.

واستنكر الرئيس الفرنسي التدخلات الخارجية التي دفعت إلى تطرف البعض.

وقال “الوهابية والسلفية والإخوان المسلمون، بعض منهم كانوا سلميين في البداية، لكنهم تدهوروا تدريجياً في التعبير وتحولوا إلى متطرفين”.

وأكد الرئيس الفرنسي عزم دولته على مكافحة الانفصالية الإسلامية والتطرف، التي تؤدي إلى تأسيس مجتمع مضاد.

وأضاف “يجب أن نساعد هذا الدين في بلادنا على هيكلة نفسه ليكون شريكًا للجمهورية”.

وأعلن ماكرون في كلمته عن تدابير عدة مثل إرغام أي جمعية تطلب مساعدة من الدولة التوقيع على ميثاق للعلمانية.

وأكد الرئيس الفرنسي فرض إشراف مشدد على المدارس الخاصة الدينية والحد بشكل صارم من التعليم الدراسي المنزلي.