تصريح تاريخي.. بوقرة بـ”الضربة القاضية” لمنتخب المغرب و يحذّر القطريين

وجّه مدرب المنتخب الوطني المحلي، رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين عن المنتخب المغربي بعد فوز اشباله عليهم في ربع النهائي. وقال بوقرة في الندوة الصحفية، الثلاثاء بقطر “نحن عندما نربح لن نقوم بجهد فوق طاقتنا ولا نتكلم فوق الحد المعقول”.

وعن التنظيم الجيّد للقطريين للمسابقة قال بوقرة “التنظيم جيّد، وكل شيء مثالي، الأمور رائعة، الملاعب وكل شيء رائع. “أهنئ القطريين على التنظيم المحكم،لكن أقول إنّ منتخبي سيكون جاهزا مئة بالمائة”.

وختم بوقرة عن مواجهة الغد “قطر هو البلد المنظم، ويلعبون أمام جمهورهم الذي ينتظر منهم نتائج طيبة”. “أما من جانبنا نملك نفس الروح ونضغط على أنفسنا، لا شيء يتغيّر وسنلعب مباراة قطر مثل مباراة المغرب والمباريات الأخرى”.

وحقّق المنتخب الوطني للمحليين، السبت، التأهل للدور النصف نهائي من بطولة كأس العرب، على حساب المنتخب المغربي. وانتهى الوقت الرسمي، والشوطين الإضافيين من هذه المواجهة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

كما احتكم الفريقين لضربات الترجيح، والتي ابتسمت للمنتخب الوطني للمحليين، أين انتهت بنتيجة 5-3. وبهذا حقق المنتخب الوطني للمحليين تأهلهم للدور النصف نهائي من كأس العرب، أين سيواجهون المنتخب القطري.

ولم يتجرع المغاربة بعد، الخسارة القاسية التي تعرض لها مُنتخبهم أمام المنتخب الوطني الجزائري.

والدليل على ذلك ما حدث على هامش وصول أسود الأطلس للعاصمة المغربية الرباط أمسية اليوم الإثنين قادمين من العاصمة القطرية الدوحة.

القناة الالكترونية المغربية “شوف تيفي” تبرأت من زملاء المهاجم أشرف بن شرقي على المباشر.

حيث وخلال بثها المباشر للحظة وصول المنتخب المغربي عنونت القناة الفيديو بعبارة: ”بعد النكسة التي صدمت المغاربة، طائرة منتخب عموتة تعود الى أرض الوطن”.

ويعتبر هذا العنوان دلالة واضحة على أن المغاربة لم ولن ينسوا الخروج المخزي من منافسة كأس العرب على يد الخضر.

وتسبب يوسف بلايلي ورايس وهاب مبولحي، في فتنة حقيقية داخل بيت المنتخب المغربي بعد تسببهما بإقصائه من كأس العرب.

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