تصريح جديد بشأن المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا

قالت لوسي كاستيتس أنها “تؤيد إلى حد ما” تنظيم جميع الأشخاص غير المسجلين والمتواجدين بطريقة غير شرعية في فرنسا.

ودافعت لوسي كاستيتس، في أول مداخلة إعلامية لها منذ الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية. والتي كانت تشغل منصب المسؤولة الكبيرة السابقة في مجلس مدينة باريس عن التنظيم العام لجميع المهاجرين غير الشرعيين.

وأشارت أول وزير لليسار الفرنسي أنها “تؤيد” تسوية أوضاع “جميع المهاجرين غير الشرعيين”. بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم عمل.

وأوضحت “ما أقوله هو أن المهاجرين يتعرضون للوصم بشكل دائم. فهم أشخاص يساهمون في عمل المجتمع، إنهم أشخاص يدفعون الضرائب. إنهم يجعلون المجتمع يعمل”.

وواصلت بالقول “علاوة على ذلك، رأينا ذلك خلال المناقشات حول الجنسية المزدوجة والتفضيل الوطني. رأينا إلى أي مدى يضع ذلك في صعوبة القطاع الاقتصادي. الذي يوصمه التجمع الوطني إلى هذا الحد ويعلن أنه يريد استبعاد الأجانب من العمل في فرنسا”. واصلت.

ويخطط البرنامج أو “العقد التشريعي” للجبهة الشعبية الجديدة، الذي يجمع الجماعات اليسارية من الحزب الاشتراكي إلى فرنسا الأبية. بشكل خاص إلى “إنشاء قنوات قانونية وآمنة للهجرة” و”ضمان الحق في الهجرة”. أرض كاملة للأطفال المولودين في فرنسا وتسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية. ولكن لا يوجد ذكر لتنظيم جميع المهاجرين غير الشرعيين.

وردا على سؤال عما إذا كانت تصريحاتها صدرت أيضا باسم الحزب الاشتراكي، أجابت لوسي كاستيتس بأنها كانت تتحدث “باسمها”.