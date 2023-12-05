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تصريح جد مؤثر لإحدى الأسيرات الصهيونيات المفرج عنهن

بقلم م. فيصل
تصريح جد مؤثر لإحدى الأسيرات الصهيونيات المفرج عنهن
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كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تصريح إحدى الأسيرات الصهيونيات المفرج عنهن ضمن صفقة تبادل الاسرى خلال الهدنة الإنسانية. 

ووفق لذات الصحيفة قالت إحدى الأسيرات الصهيونيات المفرج عنهن: “كان كل يوم في الأسر قاسيًا جدًّا.. كنت في منزل عندما بدأ القصف حوله.. ثم نزلنا إلى الأنفاق”

وتابعت الاسيرة الصهيونية المفرج عنها بالقول: “جلسنا في الأنفاق وخفنا جدّا ليس من أن حماس ستقتلنا، بل من أن إسرائيل ستقتلنا، وبعد ذلك ستقول لنا: حماس قتلتكم”.

رابط دائم : https://nhar.tv/iuQAD
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