تصريح جد مؤثر لإحدى الأسيرات الصهيونيات المفرج عنهن

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تصريح إحدى الأسيرات الصهيونيات المفرج عنهن ضمن صفقة تبادل الاسرى خلال الهدنة الإنسانية.

ووفق لذات الصحيفة قالت إحدى الأسيرات الصهيونيات المفرج عنهن: “كان كل يوم في الأسر قاسيًا جدًّا.. كنت في منزل عندما بدأ القصف حوله.. ثم نزلنا إلى الأنفاق”

وتابعت الاسيرة الصهيونية المفرج عنها بالقول: “جلسنا في الأنفاق وخفنا جدّا ليس من أن حماس ستقتلنا، بل من أن إسرائيل ستقتلنا، وبعد ذلك ستقول لنا: حماس قتلتكم”.