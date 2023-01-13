الوطني تصريح حفيد نيلسون مانديلا عقب إستقباله من قبل رئيس الجمهورية بقلم النهار أونلاين نشر في 13 جانفي 2023 - 12:34 شارك غرِّد أرسل 127 0 تصريح حفيد نيلسون مانديلا عقب إستقباله من قبل رئيس الجمهورية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HAyvJ اقرأ أيضا وزير الصحة يشكر الطاقم الطبي بباتنة على إنقاذ الأستاذة الوطني 12 جانفي نحو استئناف الرحلات المباشرة بين الجزائر والأردن الوطني 29 ديسمبر كورونا في الجزائر.. تسجيل إصابة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة الوطني 24 ديسمبر البنك الدولي: الإقتصاد الجزائري مرشّح للإنتعاش أكثر هذه السنة الوطني 09 جانفي انتخاب بودية مديرا عاما جديدا للشركة العربية البحرية لنقل البترول الوطني 26 ديسمبر هذا مصير مصانع النسيج التي تم غلقها منذ سنوات الوطني 29 ديسمبر بلحاج.. "المستشفيات المختلطة الكبرى ستقدم الإضافة للجزائر" الوطني 29 ديسمبر وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي حسين ابركان الوطني 05 جانفي أمريكا تفتح أبوابها للتربويين الجزائريين الوطني 11 جانفي أمطار غزيرة بداية من اليوم في هذه المناطق الوطني 05 جانفي