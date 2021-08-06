تصريح صحي للسائحين في فرنسا: الجزائريون معنيون

من أجل تسهيل استئناف السفر والأنشطة العامة، أصبح اعتماد بطاقة الصحة أمرًا طبيعيًا أكثر فأكثر في جميع أنحاء العالم. تهدف هذه الوثيقة، الرقمية أو الورقية، إلى إثبات أن المرء محصن ضد فيروس كورونا.

ولدخول الأراضي الفرنسية، وضغت سلطات ذات البلد 3 احتمالات وهي:

-تطعيم المقبلين بالكامل ضد فيروس كورونا وباالقاحات التي تم اعتمادها في فرنسا وهي. Pfizer / BioNTech و AstraZeneca و Moderna و Johnson & Johnson) ؛

أن يكون المعني قد اجتاز اختبار التفاعل السلبي لمدة تقل عن 48 ساعة أو 72 ساعة كحد أقصى للمسافرين.

أن يكون المعني قد حصل على نتيجة إيجابية لـ -PCR أو اختبار مستضد تشير إلى شفائه بعد الإصابة بفيروس covid-19. لمدة تقل عن 11 يومًا وأقل من 6 أشهر.

وذهبت فرنسا إلى أبعد من ذلك باعتمادها، في 21 جويلية. واجب تقديم تصريح الصحة في جميع المؤسسات التي تضم أكثر من 50 شخصًا.

واعتبارًا من 9 أوت، سيكون مطلوبًا أيضًا في المطاعم والمؤسسات الصحية والطائرات وقطارات المسافات الطويلة.

فبدون تصريح صحي، من المستحيل الوصول إلى هذه الأماكن أو استخدام وسائل نقل معينة. في سبتمبر، ستخضع بعض المهن والمدارس أيضًا لشرط التصريح الصحي.

ماذا عن الذين يرغبون في الذهاب أو الاستقرار في فرنسا؟ كيف يتم التحقق من صحة تطعيمهم؟

لمعالجة هذه المشكلة، تدرس فرنسا إنشاء بطاقة صحية على نفس النموذج. مثل النسخة المقدمة للمغتربين الفرنسيين للسائحين الأجانب الراغبين في السفر إلى فرنسا. وقد أعلن وزير الدولة الفرنسي للسياحة جان بابتيست ليموين أمس الخميس أنه يجب أن يكون متاحًا اعتبارًا من 9 أوت.

ولا تزال البطاقة الصحية في فرنسا قيد التطوير، لكن يجب أن تكون قادرة على تضمين إثبات التطعيم واختبارات الفحص. ومع ذلك، فمن المتوقع أن هذه البطاقة ستتحقق فقط من صحة جداول التطعيم المرتبطة باللقاحات المعترف بها من قبل فرنسا.

ويمثل تصريح الصحة الأجنبي هذا استجابة ملموسة لمخاوف المسافرين الأجانب الذين يرغبون في الذهاب إلى فرنسا. الجزائريون منهم. خاصة وأن العديد منهم لهم صلات بفرنسا ومنذ بدء حملات التطعيم، وتساءل الكثيرون عن كيفية التعرف على لقاحاتهم. حتى أن البعض رفض التطعيم، خوفًا من أن يكون تطعيمهم عبثًا لأنه لم يتم قبوله من قبل العديد من البلدان بما في ذلك فرنسا.

إن الحصول على تصريح صحي سيسهل وصول الجزائريين الملقحين إلى فرنسا. خاصة وأن الجزائر مصنفة حاليا على أنها “برتقالية” من قبل فرنسا. هذا يعني أن المسافرين من الجزائر يجب أن يكونوا قد تلقوا جرعتين من لقاح صالح للسفر إلى فرنسا دون قيد أو شرط.

ويجب على الأشخاص غير الملقحين أو الأشخاص الذين تلقوا لقاحًا غير معترف به من قبل السلطات الفرنسية تقديم سبب مقنع والتعهد بعزل أنفسهم لمدة 7 أيام عند الوصول.