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تصريح غريب لمدرب الأرجنتين بعد الإقصاء من المونديال !!

الرياضة
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تصريح غريب لمدرب الأرجنتين بعد الإقصاء من المونديال !! خورخي سامبولي
بقلم وليد كويني

رفض المُدرب خورخي سامبولي، تقبل فشله في قيادة الأرجنتين، بعد الخسارة في ثمن النهائي أمام فرنسا في بطولة كأس العالم الجارية بروسيا.

وقال سامبولي في مؤتمر صحفي:”لا أحب كلمة فشل لاعبو المنتخب قاتلوا وسجلوا أهدافاً أكثر من فرنسا في الشوط الثاني”.

وفي رده على سؤال حول إمكانية استقالته، أجاب سامبولي: “الاستقالة؟، كان بإمكاننا تحويل نتيجة المباراة لمصلحتنا، لكننا افتقدنا لبعض الميزات”.

وهو ما يذكر بتصريحات الناخب الوطني الأسبق رابح ماجر بعد كل خسارة أو نكسة والتي يصفها بالإيجابية في كل مرة.


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