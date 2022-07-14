تصريح مقلق من مسؤول في منظمة الصحة.. “كورونا صار ذكيا جدا”

كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن إصابات كوفيد-19 ترتفع من جراء التطور الذي حصل في فيروس كورونا المستجد. لأنه صار أكثر ذكاء وقدرة على مراوغة الجهاز المناعي لدى الإنسان.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية عن المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا، ديفيد نافارو، قوله إنه على الناس أن يحترموا الفيروس.

وأشار نافارو إلى أن فيروس كورونا قادر على التطور والتغيير “وهذا هو السبب في زيادة الإصابات”. مشيرا إلى أن ذكاء الفيروس يجعله قادرا على مراوغة الدفاعات التي يوفرها الجهاز المناعي. في حين بدأت دول كثيرة في العالم تعود إلى حياة شبه طبيعية. كما حذّر من تخلي الناس عن إجراءات الوقاية وانسجامهم في الحياة الاجتماعية. دون اكتراث بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وتابع نافارو قائلا: “نصيحتي للجميع، رجاء، الفيروس لم يذهب بعد، فهو يقتل أناسا كثيرين. كما أنه مزعج أيضا، لا سيما في حالة الإصابة بكورونا طويل الأمد. وجاء تصريح المبعوث الدولي بينما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن “كوفيد 19″ في بريطانيا، حاجز 200 ألف. بحسب إحصاءات رسمية.

وتم الإعلان عن البيانات الصحية، وسط تزايد الإصابات في بريطانيا، لا سيما من متحورين فرعيين لأوميكرون يعرفان في الوسط العلمي بـ” BA.4″ و” BA.5″.

في غضون ذلك، حذر وزير الصحة البريطاني، سيد كمال، من احتمال فرض قيود احترازية مجددا، لكبح انتشار وباء كورونا، إذا استمر منحى الصعود.

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