تصريح ناري من أحمد سعد يضع طليقته سمية الخشاب في موقف مُحرج!

يبدو أن قصة الفنانين المصريين، أحمد سعد وسمية الخشاب، بدأت بالطلاق، وسوف تستمر لفترة طويلة.

وذلك بسبب التصريحات المثيرة للجدل، والتي يخرج بها كل من سعد وسمية، بين الحين والآخر، من خلال المقابلات التلفزيونية لهما.

وظهر أحمد سعد مؤخرًا من خلال مقطع فيديو، خاص بمقابلته في برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

حيث نشرت بسمة المقطع الترويجي للبرنامج، وأرفقته بتعليق وقالت: “أحمد سعد في تصريح صادم لشيخ الحارة: الست اللي تتجوز راجل ولو يوم وتطلع تتكلم عليه.. تبقى مش تمام!”.

ومن المقرر أن يعرض هذا البرنامج، في شهر رمضان المقبل.

يذكر أن أحمد سعد أعلن الشهر الماضي، عبر حسابه على إنستغرام، عن انفصاله عن سمية الخشاب.

وكتب سعد في وقتها وقال: “أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب..أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي..أولادي”.