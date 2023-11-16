تصعيد المقاومة الإسلامية مستمر.. استهداف مواقع وجنود الإحتلال وتحقيق إصابات مباشرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، استهداف موقع جل العلام بالصواريخ الموجهة ‏وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏

وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة اللبنانية استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الصهيوني ‏بالقرب من موقع شتولا بالأسلحة المناسبة، بالإضافة الى تجمع لقوة مشاة صهيونية على تلة ‏الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة. ‏

كما استهدف حزب الله، من بعد ظهر يوم الخميس، موقعي هرمون والمطلة، بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏

وعرفت هجمات حزب الله، اليوم، زخما كبيرا، حيث تم استهداف ثكنة ‏يفتاح (قرية قدس اللبنانية المحتلة)، وموقعي بياض بليدا ومسكاف بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏