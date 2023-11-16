تصعيد المقاومة الإسلامية مستمر.. استهداف مواقع وجنود الإحتلال وتحقيق إصابات مباشرة
بقلم ط.خير الدين
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، استهداف موقع جل العلام بالصواريخ الموجهة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة اللبنانية استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الصهيوني بالقرب من موقع شتولا بالأسلحة المناسبة، بالإضافة الى تجمع لقوة مشاة صهيونية على تلة الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة.
كما استهدف حزب الله، من بعد ظهر يوم الخميس، موقعي هرمون والمطلة، بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وعرفت هجمات حزب الله، اليوم، زخما كبيرا، حيث تم استهداف ثكنة يفتاح (قرية قدس اللبنانية المحتلة)، وموقعي بياض بليدا ومسكاف بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
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