تصعيد حزب الله مستمر.. استهداف مكثف لتجمعات ومواقع جنود الإحتلال بمختلف الأسلحة
تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف مواقع الإحتلال الصهيوني على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة الملائمة موقعا اصابات مباشرة.
وقام حزب الله، اليوم، بشن 8 هجمات على مواقع للكيان الصهيوني، ليستمر تصعيد المقاومة الإسلامية في لبنان في آخر الأيام بشكل مستمر.
وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان،اليوم الإثنين، استهدافها ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابة مباشرة ثم تم مهاجمة نفس الموقع لاحقا بصاروخ بركان أيضا.
وفي بيان اخر لحزب الله،اليوم، فلقد تم استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
بالإضافة الى تنفيذ هجوم ضد قوة مشاة صهيونية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون.
واستهداف تجمع مشاة لجيش الإحتلال في محيط موقع الضهيرة ومثلث الطيحات بالقذائف المدفعية ومراكز تجمع وانتشار جنود الاحتلال غرب كريات شمونة بالقذائف المدفعية وحققوا فيها اصابات مباشرة.
واستعملت المقاومة اللبنانية في هجوم اليوم أيضا، 3 مسيرات هجومية إنقضاضية مراكز تجمع جنود الاحتلال الصهيوني غرب كريات شمونة وحققوا فيها اصابات مباشرة.