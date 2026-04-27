تصعيد قبل القمة.. جمعية الخروب تتهم أطرافا من شباب باتنة بمحاولة التأثير على لاعبيها

أصدرت إدارة جمعية الخروب بيانا رسميا استنكرت فيه ما وصفته بـ “محاولات التأثير على لاعبيها من قبل أطراف مقربة “مناجرة” من شباب باتنة”، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وأكدت إدارة النادي رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات التي تتنافى مع أخلاقيات الرياضة ومبادئ المنافسة الشريفة، وتشكل سلوكا غير مقبول يمس بنزاهة كرة القدم.

وشدّدت جمعية الخروب على تمسكها بقيم الشفافية والروح الرياضية، مؤكدة خوض جميع مبارياتها بمسؤولية كاملة واحترام للقوانين المعمول بها.

كما عبّرت إدارة “لاسكا” عن ثقتها الكبيرة في وعي واحترافية لاعبيها، داعية إياهم إلى مواصلة الدفاع عن ألوان الفريق بكل عزيمة وإصرار، بعيدا عن أي مؤثرات خارجية.

وفي ختام بيانها، أكدت إدارة النادي احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الفريق وضمان السير الحسن للمنافسة.