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تصعيد قضائي بقضية الممثلة الإباحية وترامب

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تصعيد قضائي بقضية الممثلة الإباحية وترامب
بقلم وافي مهاجري

رفعت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، أمس الاثنين، دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتهمة التشهير، بعد نشره تغريدة شكك فيها بصدقها بشأن تعرضها لتهديدات حول علاقتها الجنسية المزعومة به.

وكانت دانييلر، واسمها الحقيقي هو ستيفاني كليفورد، صرحت في وقت سابق بأن ترامب أقام معها علاقة حميمة في 2006، مشيرة إلى أنها تلقت تحذيرا وتهديدا من رجل مجهول، يطلب منها البقاء صامتة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عملت كليفورد مع فنان لإنجاز رسم تخطيطي للرجل المجهول، الذي تقول إنه قصدها في موقف للسيارات في لاس فيغاس، وقال لها “اتركي ترامب. انسي القصة”، وألمح إلى أن شيئا سيئا قد يحدث لها.

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