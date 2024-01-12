“تصعيد” مدمر: روسيا تندد بالضربات الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن

أدانت روسيا اليوم الجمعة الضربات الأمريكية والبريطانية التي استهدفت الحوثيين اليمنيين المسؤولين عن الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وأدان المتحدث باسم الدبلوماسية الروسية، اليوم الجمعة، الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ليلاً. في اليمن ضد المتمردين الحوثيين، مستنكراً الإجراء الذي يؤدي إلى “التصعيد” وله عواقب “أهداف مدمرة”.

وكتبت ماريا زاخاروفا على تيليغرام: “الضربات الأمريكية في اليمن هي مثال جديد على التشويه الأنجلوسكسوني. لقرارات مجلس الأمن الدولي والتجاهل التام للقانون الدولي باسم التصعيد في المنطقة لتحقيق أهدافهم التدميرية”.

من جهتها، قالت الصين إنها “قلقة” من تصاعد التوترات في البحر الأحمر. وقال ماو نينغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: “تشعر الصين بالقلق. إزاء تصاعد التوترات في البحر الأحمر”، ويحث “الأطراف المعنية على التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس من أجل تجنب توسيع الصراع”.

وردت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة في بيان صحفي قائلة: “يتحمل الحوثيون مسؤولية ثقيلة للغاية عن التصعيد الإقليمي”.

وأشار مجلس الأمن، بموجب قراره رقم 2722، في 10 يناير 2024. إلى أنه يجب احترام ممارسة حقوق وحريات الملاحة، وأن للدول، وفقا للقانون الدولي. الحق في الرد على هذه الهجمات. كواي دورساي.