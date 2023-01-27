تصغره بـ23 عاماً.. أوزجان دينيز يدخل القفص الذهبي

دخل النجم التركي أوزجان دينيز، القفص الذهبي، وتزوج من مصممة الأزياء سمر دادكر التي تصغره بـ23 عاماً في حفل بسيط.

وتصدر خبر زواج دينيز، عناوين الصحف التركية بعد أن دخل القفص الذهبي مجدداً.

وأُقيم حفل الزفاف في نهاية الأسبوع المنصرم في منزل نجم مسلسل “عروس إسطنبول” في منطقة زكرياكوي.

وكان غياب والدة النجم أوزجان عن الحفل الحدث الأبرز، خاصة أنها غير راضية أبداً عن هذا الزواج.

يُشار إلى أن أوزجان دينيز لم يعلق حتى الساعة على خبر الزواج الذي نشرته صحيفة “حريات” التركية.ذ

وكان أوزجان دينيز البالغ من العمر 50 عاماً قد تعرف على مصممة الأزياء بعد انفصاله عن زوجته فايزة أكتان.

وعرض عليها الزواج في ليلة رأس السنة الميلادية 2022، وذلك أثناء تواجدهما في قبرص.

وكان أوزجان دينيز قد تزوج سابقاً من الشابة التركية فايزة أكتان، والتي تصغره بنحو عشرين عاماً.

إلا أنه انفصل عنها بعد ولادة طفلهما الأول كوزاي، حيث دخلا سوياً في معركة قانونية كبيرة على حضانة الطفل.