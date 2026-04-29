تصفيات أولمبياد 2028.. سيدات “الخضر” يواجهن إفريقيا الوسطى

أوقعت قرعة الدور الثاني من تصفيات كرة القدم الخاصة بـ الألعاب الأولمبية 2028، المنتخب الوطني النسوي الجزائري في مواجهة نظيره منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى.

ووفقا لما كشفه بيانٌ للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فقد جرت عملية سحب القرعة، اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، إذ تم تحديد مواجهات هذا الدور الذي سيعرف دخول عدة منتخبات قوية.

وستُجرى مباريات هذا الدور بين 5 و13 أكتوبر المقبل، في إطار منافسة طويلة تمتد على 5 مراحل، بمشاركة 35 منتخبًا إفريقيًا.

وكان المنتخب الجزائري معفى من خوض الدور الأول، ما سيسمح له بدخول المنافسة مباشرة من الدور الثاني. في خطوة تمنحه أفضلية نسبية قبل انطلاق المشوار نحو التأهل إلى الألعاب الأولمبية المقررة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.