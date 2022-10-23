تصفيات الكان.. المُنتخب الأولمبي يسقط برباعية أمام الكونغو

سقط المنتخب الوطني الأولمبي أمسية اليوم الأحد أمام المُضيف جمهورية الكونغو الديمقراطية برباعية لهدف.

وذلك في اللقاء الذي جرى بملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني المؤهل لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 المقررة سنة 2023.

وسجل الهدف الوحيد لأشبال المدرب، نور الدين ولد علي، اللاعب، شمس الدين بكوش، في الدقيقة الـ85.

وتُلعب مواجهة العودة يوم السبت المُقبل 29 أكتوبر بملعب 08 ماي 1945 بسطيف.