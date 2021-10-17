تصفيات الكان.. سيدات الخضر يستضفن السودان بملعب “عمر حمادي”

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، موعد ومكان اجراء المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني النسوي، سيستظيف نظيره السوداني، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وأوضح موقع الفاف، أن هذه المباراة، المقررة بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، انطلاقا من الساعة السادسة مساء، ستجرى بملعب “عمر حمادي” ببولوغين.

واستعدادا لهذه المواجه، دخلت سيدات الخضر، في تربص تحضيري، اليوم الأحد، تحت قيادة مدربة المنتخب الوطني راضية فرتول.

ومن المقرر أن تلعب لقاء العودة، بين المنتنخب الوطني النسوي، ونظيره السوداني، يوم 26 أكتوبر، بأم درمان.