تصفيات المونديال.. الجزائر تنفرد بالصدارة بفارق 6 نقاط وتقترب من التأهل

اختتمت، اليوم الجمعة، مباريات الجولة السابعة من المجموعة السابعة ضمن تصفيات كأس العالم 2026 (المنطقة الإفريقية).

وشهدت الجولة نتائج مهمة أسفرت عن اقتراب المنتخب الجزائري من تحقيق التأهل إلى المونديال، دون أن يُحسم الأمر رسميًا بعد، نظرًا لتبقي ثلاث في التصفيات.

فبعد الفوز المستحق على بوتسوانا بنتيجة 3-1 في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

حافظ المنتخب الوطني الجزائري على صدارة المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة من 7 مباريات كاملة، وبفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه.

منتخب أوغندا الذي فاز برباعية نظيفة أمام الموزمبيق، اليوم السبت. ليخطف بذلك المنتخب الأوغندي، وصافة ترتيب المجموعة السابعة، برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف، عن الثالث، منتخب موزمبيق.

الجزائر تملك 18 نقطة وتحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل بشكل رسمي، بشرط عدم وصول أي منافس إلى نفس الرصيد.

فوز الجزائر أمام غينيا في الجولة القادمة سيكون كافيًا لقتل كل الحسابات، أما التعادل أو حتى الهزيمة، فتبقي الأمور مؤجلة حتى الجولتين الأخيرتين أمام الصومال وأوغندا.

يدخل المنتخب الوطني الجزائري الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، وهو في موقع قوي جدًا على رأس المجموعة السابعة بـ18 نقطة من 7 مباريات، لكن تأهله الرسمي إلى مونديال أمريكا الشمالية لا يزال مرتبطًا ببعض الحسابات الدقيقة.

خاصة مع المنافسة المتواصلة من منتخبي موزمبيق وأوغندا.

إذا اكتفى المنتخب الجزائري بنتيجة التعادل أمام غينيا في مباراة الجولة الثامنة، فسيصل رصيده إلى 19 نقطة من 8 مباريات.

هذا الرصيد قد يكون كافيًا لخطف بطاقة التأهل، لكن بشرط تحقق سيناريوهات معينة في بقية المباريات.

تأهل مبكر انطلاقًا من الجولة الثامنة لتحقيق التأهل الرسمي بعد الجولة القادمة، يجب أن تتوفر الشروط التالية: أوغندا لا تجمع 6 نقاط من مواجهتيها ضد موزمبيق (الجولة 7) والصومال (الجولة 8).

أي يجب أن تتعثر في إحدى المباراتين (خسارة أو تعادل).

موزمبيق لا تحصد أكثر من نقطتين من مباراتيه ضد أوغندا وبوتسوانا. أي أن يخسر واحدة ويتعادل في الأخرى، أو يتعادل في المباراتين.

في هذه الحالة، وبوجود 19 نقطة للجزائر مقابل 12 كحد أقصى لمنافسيها، سيصبح التأهل مضمونًا بشكل رسمي، حتى قبل آخر جولتين من التصفيات.

يتبقى للمنتخب الوطني الجزائري ثلاث مباريات حاسمة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، وكلها ستحسم بشكل نهائي مصير “الخُضر” في سباق التأهل.

المواجهة الأولى ستكون يوم الإثنين 8 سبتمبر، حين يحل المنتخب الجزائري ضيفًا على منتخب غينيا، في مباراة صعبة خارج الديار أمام خصم لا يزال يملك آمالًا حسابية في المنافسة.

بعدها، يتنقل المنتخب إلى أرضية محايدة لملاقاة منتخب الصومال يوم الإثنين 6 أكتوبر ، في لقاء يبدو في المتناول على الورق، لكن يُنتظر التعامل معه بأقصى جدية.

وأخيرًا، يختتم “الخُضر” التصفيات باستقبال منتخب أوغندا في الجزائر يوم الجمعة 10 أكتوبر ، في مواجهة قد تكون شكلية إن حُسم التأهل قبلها، أو حاسمة إن بقيت الحسابات مفتوحة حتى الجولة الأخيرة.

هذه المواعيد تمثل فرصة ذهبية للمنتخب الجزائري لحسم التأهل قبل الجولة الأخيرة، خصوصًا إذا واصل تحقيق النتائج الإيجابية وتعثر أقرب ملاحقيه في بقية المباريات.