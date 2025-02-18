تصفيات المونديال.. الكشف عن موعد مواجهة الخضر وبوتسوانا

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، موعد مباراة الجولة الخامسة للمجموعة السابعة، من تصفيات كأس العالم 2026.

وحسب بيان “الفاف”، فقد تمت برمجة مواجهة المنتخب الوطني أمام منتخب بوتسوانا في الجولة الخامسة. بتاريخ 11 مارس القادم، أي خلال شهر رمضان المبارك، بملعب فرانسيس تاون، بداية من الساعة الـ14.00 بتوقيت الجزائر.

للإشارة، يحتل المنتخب الوطني، صدارة المجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم 2026، برصيد 9 نقاط مناصفةً مع منتخب موزمبيق.