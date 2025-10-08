تصفيات المونديال .. بيتكوفيتش يضع آخر اللمسات قبل مواجهة الصومال بـ وهران

اختتم المنتخب الوطني الجزائري، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته قبل مواجهة الصومال، المقررة غدًا بملعب ميلود هدفي بوهران.

ابتداءً من الساعة الخامسة (17:00 سا)، برسم الجولة التاسعة من المجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم 2026.

وخاض “الخُضر” آخر حصة تدريبية في أجواء مفعمة بالحماس والتركيز، إذ وضع الناخب الوطني بيتكوفيتش، اللمسات الأخيرة على التشكيلة والخطة الفنية التي سيعتمدها في اللقاء.

ويأمل زملاء القائد رياض محرز، تحقيق الفوز وبلوغ النقطة الـ22، والتأهل إلى المونديال، بدعم جماهيرهم المنتظرة بقوة في مدرجات ملعب ميلود هدفي.