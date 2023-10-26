تصفيات المونديال.. صافرة مالية لقيادة مواجهة الخضر أمام الصومال

عينت لجنة التحكيم التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، طاقم تحكيم مالي لإدارة مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الصومالي برسم الجولة الأولى لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيدير حكم الساحة المالي بوبو طراوري المواجهة التي ستجمع الخضر بنظيرهم المالي يوم 16 نوفمبر المقبل بملعب نيلسون مانديلا على الساعة 18.00 مساءً.

كما جرى تعيين، الحكم موديبو ساماكي كحكم مساعد أول في اللقاء، وتعيين الحكم وبابا يومبوليبا كحكم مساعد ثاني، بينما جرى تعيين الحكم الرابع محمدو كيتا.

وسيكون محافظ المباراة الحكم الإثيوبي تيسفانيش هايلو، والحكم الليبي جمال سالم إمبايا محافظا للمباراة.