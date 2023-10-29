تصفيات المونديال.. غربال حكما لمباراة الطوغو والسنغال

عينت لجنة التحكيم للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا، الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال،لإدارة مباراة الطوغو، والسنغال، ضمن تصيفات كأس العالم 2026.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن اختيار “الفاف”، طاقم تحكيم جزائري، يقوده مصطفى غربال، لإدارة مباراة منتخب الطوغو، والسنغال.

كما سيدير الحكم غربال، هذا اللقاء، بمساعدة كل من مقران غوراري، مساعد أول، أكرم زرهوني، حم مساعد ثاني، بالإضافة لنبيل بوخالفة كحكم رابع.

ومن المقرر خوض مباراة منتخب الطوغو، أمام السنغال، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العام 2026، يوم 21 نوفمبر المقبل.