تصفيات المونديال.. فتيات “الخضر” يتجاوزن تونس ويضربن موعدا مع بوتسوانا

حسمت فتيات “الخضر” لفئة أقل من 17 سنة، تأشيرة العبور إلى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2025، على حساب نظيراتهن التونسيات.

وانتهت مباراة إياب الدور التمهيدي الأول للمونديال، التي جرت أمس الأحد. بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، على وقع التعادل السلبي، واستفادت فتيات المنتخب، من فوزهن ذهابا في تونس، بهدف من دون مقابل، لحسم التأهل.

وستواجه فتيات المنتخب الوطني، في الدور الثاني منتخب بوتسوانا. الذي تأهل على حساب غينيا الاستوائية.

وتقام مباراة الذهاب بين الـ 7 والـ 9 مارس 2025. في حين ستجرى مباراة الإياب بين الـ 14 والـ 16 من ذات الشهر.

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