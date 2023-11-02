تصفيات كأس العالم.. الفاف تباشر التحضير لمباراة المنتخب الوطني والصومال

شرع الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف“، في التحضير لمباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره الصومالي، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن عقد اجتماع تحضيري، أمس الأربعاء، بين جميع المعنيين بالتحضير لهذه المباراة.

وحضر هذا الاجتماع ممثل عن الدرك الوطني، الامن الوطني، وزارة الشباب والرياضة، ومسؤولي مركب “محمد بوضياف” وغيرهم.

وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان السير الحسن لأول خرجة للخضر في تصفيات مونديال 2026.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ونظيره الصومالي، ضمن الجولة الاولى من تصفيات كأس العالم 2026، مقررة بتاريخ 16 نوفمبر بملعب “1 نوفمبر”.