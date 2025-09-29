تصفيات كأس العالم.. معاقبة جنوب إفريقيا بالخسارة على البساط أمام ليسوتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن معاقبة منتخب جنوب إفريقيا بخسارة مباراته أمام ليسوتو على البساط، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وذلك بسبب إشراكه لاعبًا موقوفًا خلال المواجهة التي أقيمت يوم 21 مارس الماضي في بولوكواني. لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد حسم اللقاء لصالحه بثنائية نظيفة، غير أن لجنة الانضباط بالفيفا، اعتبرت النتيجة لصالح ليسوتو بعد ثبوت مشاركة لاعب الوسط تيبوهو موكوينا، رغم حصوله على بطاقتين صفراوين في مواجهتي بنين وزيمبابوي.

وبهذا القرار، تراجع منتخب “بافانا بافانا” إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد 14 نقطة. متساويًا مع بنين التي تصدرت بفارق الأهداف. فيما تأتي نيجيريا في المركز الثالث برصيد 11 نقطة. وحافظت ليسوتو على المركز الخامس بتسع نقاط.

وقررت لجنة الانضباط أيضًا تغريم اتحاد جنوب إفريقيا مبلغ 10 آلاف فرنك سويسري، مع إمكانية استئناف القرار أمام لجنة الاستئناف التابعة للفيفا.

وتبقى جولتان حاسمتان في أكتوبر المقبل، ستواجه فيهما بنين كلا من رواندا ونيجيريا. فيما تلاقي جنوب إفريقيا منتخب زيمبابوي ثم رواندا، بينما تلعب نيجيريا أمام ليسوتو ثم بنين.

يذكر أن أصحاب المراتب الأولى في المجموعات التسع يتأهلون مباشرة إلى كأس العالم، بينما تملك أفضل أربعة منتخبات في المركز الثاني فرصة خوض الملحق.