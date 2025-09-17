تصفيات كأس العالم (-20 سنة).. بعثة فتيات “الخُضر” تحلّ بالسنغال

غادرت بعثة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة “إناث” أرض الوطن، صباح الأربعاء، متوجهة إلى العاصمة السنغالية داكار.

استعدادًا لمواجهة المنتخب السنغالي في مباراة ذهاب الدور الثاني من تصفيات كأس العالم تحت 20 سنة للسيدات 2026.

وتتكوّن البعثة من الطاقم التقني والطبي والإداري، إلى جانب اللاعبات اللواتي تم اختيارهن بعد خوض معسكر إعدادي مكثف. تخلّلته مباريات تجريبية للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية.

ومن المنتظر أن تجرى مباراة الذهاب في داكار، على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوعين في أرض الوطن.

ويطمح المنتخب الوطني إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، تقرّبه من التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة المشوار نحو نهائيات كأس العالم 2026.