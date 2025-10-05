تصفيات كأس العالم 2026.. مدرب الصومال يكشف قائمته المعنية بمواجهة “الخُضر”

أعلن مدرب منتخب الصومال لكرة القدم عن القائمة النهائية للاعبين المعنيين بخوض الجولتين المقبلتين من تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستجمع الصومال بالجزائر والموزمبيق.

وضمّت القائمة مزيجاً من اللاعبين المحليين والمحترفين في مختلف الدوريات الإفريقية والأوروبية. في إطار سعي الجهاز الفني لتشكيل مجموعة قادرة على المنافسة وتقديم أداء مشرف في التصفيات.

ويستعد المنتخب الصومالي لمواجهة نظيره الجزائري أولاً في لقاء صعب أمام أحد أبرز المنتخبات الإفريقية، قبل التنقل لملاقاة الموزمبيق في مباراة لا تقل أهمية ضمن المجموعة نفسها.

وستجرى المباراة الأول يوم 9 أكتوبر بملعب ميلود هدفي بوهران. بداية من الساعة الخامسة