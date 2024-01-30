تصفيات “كان” الفوتسال.. إستدعاء 15 لاعبا تحسبا لمواجهة ليبيا

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعات “فوتسال”، منافسه في ذهاب الدور التمهيدي المؤهل لكأس أمم إفريقيا 2024، المنتخب الليبي.

وسيحُل الخضر يوم 3 فيفري ضيوفاً بمدينة مصراتة الليبية، لمواجهة الذهاب، بداية من الساعة السابعة مساءً.

لحساب مباراة الإياب، ستُلعب بداية من تاريخ 10 فيفري المقبل، بقاعة حسان حرشة بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان الفاف عبر موقعها الرسمي، فإنه من المنتظر أن يغادر الخضر للفوتسال، غدا الأربعاء، إلى مدينة مصراتة.

ولحساب هاتين المواجهتين، قام الناخب الوطني نورالدين بن عمروش، بإستدعاء 15 لاعبا، والتي جاءت على النحو التالي: